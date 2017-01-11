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Она вернулась: Клинтон зомбирует американцев речами об исключительности США
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Она вернулась: Клинтон зомбирует американцев речами об исключительности США

Сегодня 18:22
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Она вернулась: Клинтон зомбирует американцев речами об исключительности США

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи She’s back! Defeated Clinton returns to Washington to warn of rising «authoritarianism» («Она вернулась! Проигравшая Клинтон возвращается в Вашингтон, чтобы предупредить о росте «авторитаризма»), опубликованной британским информационно-политическим ресурсом Express.

Вечером во вторник Хиллари Клинтон вернулась в Вашингтон. Там она выступила с речью, в которой заявила, что «демократия, свобода и верховенство права находятся под угрозой по всему миру».

Проигравшая кандидат в президенты США приехала в Вашингтон на открытие дипломатического центра США в музейном павильоне Государственного департамента, одна из секций которого названа в ее честь.

Клинтон выразила озабоченность в связи с «авторитаризмом и отсутствием либерализма», которые представляют громадную опасность во всем мире.

На церемонии открытия стеклянного павильона, который является непосредственно входом в музей, также присутствовали и другие бывшие госсекретари США, в том числе Мадлен Олбрайт и Колин Пауэлл.

Клинтон шутила: «Я очень рада быть здесь, в новом павильоне Хиллари Клинтон... Я уверена, вы заметите, что это наиболее прозрачная часть всего проекта».

Другие залы в новом комплексе будут названы в честь экс-госсекретарей Генри Киссинджера и Джеймса Бейкера. Имя нынешнего госсекретаря США Джона Керри, который покинет свой пост после инаугурации Дональда Трампа, также будет увековечено в этом дипломатическом центре.

В своем ставшем третьим после проигрыша на президентских выборах в США публичном выступлении Клинтон заявила: «Дипломатия является одной из величайших сил в интересах сохранения мира, процветания и прогресса в истории человечества. Мы должны помнить, что мир считает Америку незаменимой страной и полагается на нас, и причина тому не только численность наших вооруженных сил или эффективность нашей экономики. Он полагается на нас, потому что Америка выступает за всеобщие ценности и устремления. Если мы остаемся верны этим ценностям, как лучшие из мужчин и женщин, чье руководство и служба были увековечены в этом месте, то наша страна выдержит любой шторм на горизонте».

Дипломатический центр США еще закончен полностью. Сообщается, что строительные работы в оставшихся секциях музея обойдутся в 20 млн долларов.

До этого Клинтон только один раз выступала с речью в Вашингтоне — через неделю после объявления результатов голосования. Тогда она произнесла речь на собрании Фонда защиты детей, состоявшемся 26 ноября.

Она сказала: «Признаюсь, прийти сегодня сюда было для меня нелегко. В течение последней недели мне порой хотелось просто свернуться в клубок с хорошей книгой или общаться только с нашими собаками и никогда больше не выходить из дома».

комментарии
Алексей Громов
#хиллари клинтон #дональд трамп #джон керри #генри киссинджер #колин пауэлл #мадлен олбрайт #джеймс бейкер
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