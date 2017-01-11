Путин оценил, во что превратился Сочи

Москва, 11 января. Властям удалось превратить Сочи в круглогодичный курорт, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства России.

«Мы в целом не зря делали Сочи как круглогодичный курорт, — обратил внимание российский президент. — Кое-что хорошее мы все же сделали. Во всяком случае, этот результат очевиден».

Глава Ростуризма Олег Сафонов в свою очередь заметил, что увеличение туристического потока по стране в среднем составляет девять процентов. Он добавил, что это способствует развитию малого и среднего бизнеса, а также повышению доходов в бюджеты всех уровней.

В начале января пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» сообщила об открытии прямого авиасообщения между Сочи и Симферополем.