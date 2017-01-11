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Вот это поворот: почему ИГИЛ и «Талибан» объявили друг другу джихад
Весь мир

Вот это поворот: почему ИГИЛ и «Талибан» объявили друг другу джихад

Сегодня 18:01
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Вот это поворот: почему ИГИЛ и «Талибан» объявили друг другу джихад

Запрещенные в России террористическая организация «Исламское государство» и радикальное движение «Талибан» внезапно объявили друг другу священную войну, сообщает пакистанское радио Mashaal. Скорее всего, это война за влияние в афганском регионе, считает политический аналитик, профессор кафедры региональной политики и политической географии СПбГУ Константин Аксенов.

Сообщается, что информация о взаимном джихаде поступила от главы полиции афганского района Гельменд Наби Джана Муллахейла. Напомним, указанная провинция славится тем, что в ней весьма сильны позиции террористического движения «Талибан».

«Сложно комментировать это сообщение, потому что информации мало, однако стоит напомнить, что происхождение организации под названием «Исламское государство» далеко от Афганистана. События в Афганистане подпитывали развитие собственных сил сопротивления и вооруженных формирований, которые совершали насильственные действия в отношении правительства и мирного населения. Движение «Талибан» всегда было связано со своей собственной идеологией, достаточно автономной и географически локализованной. Они воспринимали себя как отдельную и достаточно закрытую политическую силу в противоположность ИГ, которое, наоборот, придерживается территориальной и идеологической экспансии. В этом смысле может быть и есть противоречие», — поясняет ситуацию политический аналитик.

Вот это поворот: почему ИГИЛ и «Талибан» объявили друг другу джихад

В свою очередь глава полиции Гельменда сообщил, что его люди располагают более полной информацией об истинных причинах возникших между радикалами противоречий. Однако пока эта информация не может быть опубликована.

«Совершенно очевидно, что уровень внутриисламских противоречий, в том числе внутриконфессиональных и идеологических, зачастую существенно выше, чем между исламом и другими религиями. Это неоднократно подтверждалось развитием событий, как в самом исламском мире, так и за его пределами. Поэтому вполне возможно, что вторым основанием такой конфронтации может быть именно это, но гарантий нет. Я бы сказал, что между организациями может идти не война за территорию, а война за влияние. И эта борьба может трактоваться не только как контроль над определенной территорией и населением, проживающим там, а как борьба лидеров внутри исламских идеологических движений за собственное влияние в исламском мире. Именно в этой плоскости стоит искать ответы», — заключил Константин Аксенов.

Вот это поворот: почему ИГИЛ и «Талибан» объявили друг другу джихад

Напомним, ранее в СМИ неоднократно фигурировала информация о том, что ИГ и «Талибан» ведут между собой вражду с 2014 года. Кроме того, есть подтвержденные факты столкновений талибов с боевиками ИГ в провинциях Забуль и Нангархар.

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Сергей Чемеков
#константин аксенов #наби джан муллахейл
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