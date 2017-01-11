Трамп заявил, что у России нет рычагов давления на него

Москва, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Москва никогда не пыталась воздействовать на него. Таким образом, Трамп прокомментировал сообщения в СМИ о компромате российских спецслужб на него.

«Россия никогда не пыталась воздействовать на меня. У меня нет ничего общего с Россией: ни сделок, ни кредитов, ничего!» — написал Трамп в своем микробологе Twitter.

Он добавил, что выиграл выборы «легко», в то время как «нечестные оппоненты» пытаются отнять его победу с помощью информационной войны. Трамп подчеркнул, что действия его оппонентов выглядят «печально».

Стоит напомнить, что накануне американские СМИ распространили информацию о том, что Россия якобы собрала компромат, с помощью которого намерена шантажировать Трампа.