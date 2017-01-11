Норвегия окончательно похоронила FM-радио

Осло, 11 января. Норвегия станет первой в мире страной, которая откажется от FM-радио в пользу цифрового вещания. В среду норвежская провинция Нурланн отключила национальную сеть FM по которой транслировались радиостанции P4 и Radio Norge. Торжественное мероприятия проходило в присутствии норвежских властей и руководства «Радио Норвегии», пишет местная газета Avisa Nordland.

Напомним, что план перехода на цифровое вещание был озвучен норвежским правительством еще в 2015 году. Ожидается, что окончательно страна перейдет на «цифру» к октябрю 2017 года. В столице страны Осло FM-вещание будет прекращено в этом сентябре.