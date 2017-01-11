Шувалов обсудит с министром экономики Японии «план Абэ»

Токио, 11 января. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко планирует в среду встретиться в Москве с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации Игорем Шуваловым. Об этом сообщили японские СМИ.

Согласно предварительной информации, стороны обсудят работу по конкретизации плана развития экономического сотрудничества, который разработал премьер Японии Синдзо Абэ.

Напомним, ранее стало известно о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ поддерживает диалог с Россией, направленный на урегулирование территориального вопроса.

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