Ряды Вооруженных сил РФ пополнили 152 тысячи призывников

Москва, 11 января. В ходе осенней призывной кампании в ряды ВС РФ были направлены 152 тысячи призывников, отметили в Генштабе Вооруженных сил, во время кампании работали более трех тысяч призывных пунктов.

Сотрудники военкоматов сообщили, что количество здоровых призывников, годных для несения воинской службы, значительно выросло по сравнению с предыдущими годами. В призывных пунктах обращают особое внимание на физическое и психологическое здоровье молодых людей, следуя установке полного перехода ВС на контрактную службу. Доставка призывников к местам прохождения воинской службы осуществлялась эшелонами, самолетами военно-транспортной авиации, судами гражданской авиации и автомобильным транспортом.