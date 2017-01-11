Дейр-эз-Зор: сирийские военные уничтожили боевой беспилотник ИГ

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Дейр-эз-Зор, 11 января. Силы правительственной армии САР, обороняющиеся в городе Дейр-эз-Зор, уничтожили беспилотник террористов, который готовился нанести удар по их позициям, передает SANA.

Сирийские военные обнаружили в районе Телль-Брук БПЛА, принадлежащий террористам ИГ* (организация «Исламское государство»* запрещена в России). Известно, что беспилотник готовился атаковать позиции армии САР. По данным SANA, это не первый случай, когда боевики ИГИЛ* используют захваченные в Ираке боевые летательные аппараты в Сирии.

В 2016 в Дейр-эз- Зоре и смежных провинциях было уничтожено несколько боевых дронов. Местное агентство отмечает, что артиллерия правительственных сил ликвидировала на подступах к городу внедорожник с оружием для боевиков ИГ, которые пытаются захватить аэродром в районе Эль-Джерфа.





* Организация запрещена на территории РФ.