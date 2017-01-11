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Москва объяснила, почему «закон Димы Яковлева» не будет отменен
Политика

Москва объяснила, почему «закон Димы Яковлева» не будет отменен

Сегодня 17:28
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Москва объяснила, почему «закон Димы Яковлева» не будет отменен

Москва, 11 января. Уходящая администрация президента США Барака Обамы не создала ни одной предпосылки для отмены нашумевшего «закона Димы Яковлева», который запрещает американцам брать под опеку российских детей. Об этом в среду заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов.

«Ничего серьезного, существенного уходящей администрацией не было сделано, чтобы улучшить ситуацию в этой области и снять законные и резонные озабоченности РФ», — отметил он во время встречи с журналистами.

Долгов подчеркнул, что Россия готова возобновить прерванный американской стороной диалог и надеется на сотрудничество с новым президентом США Дональдом Трампом.

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Геннадий Плющев
#барак обама #константин долгов
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