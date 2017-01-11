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Дейнего: ОБСЕ выполняет в ДНР и ЛНР не те задачи, которые должна
Новороссия

Дейнего: ОБСЕ выполняет в ДНР и ЛНР не те задачи, которые должна

Сегодня 17:33
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Дейнего: ОБСЕ в ДНР и ЛНР выполняет не те задачи, которые должна

Вооруженные силы Украины на линии соприкосновения враждующих сторон размещают тяжелое вооружение, которое запрещено минскими соглашениями. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с полпредом ЛНР в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Владиславом Дейнего о нежелании ОБСЕ влиять на Киев, который продолжает саботировать «Минск-2».

Как сообщил Марочко, две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» калибром 152 миллиметра выявлены в районе населенного пункта Попасная, близ Троицкого найдены оборудованные двумя 122-миллиметровыми артиллерийскими гаубицами Д-30 украинские позиции, в районе Орехово — огневая точка 122-миллиметровой САУ «Гвоздика». Также в населенном пункте Мироновка была зафиксирована замаскированная система реактивного залпового огня БМ-21 «Град».

Дейнего: ОБСЕ в ДНР и ЛНР выполняет не те задачи, которые должна

«Ситуация на линии соприкосновения зависит не от Народной милиции Луганской народной республики. Все, что мы предпринимаем там, ответная реакция на действия украинской армии. Их действия прогнозировать невозможно. Почему ВСУ вывозят из мест хранения вооружение и технику, которая запрещена минскими соглашениями? Потому, что ОБСЕ в действительности выполняют совсем не те задачи, которые прописаны в мандате 1117 (снижение напряженности и обеспечение мира, стабильности и безопасности — Прим. ФАН). Это тоже у нас вызывает очень много вопросов. Я систематически пытаюсь прояснить эту ситуацию с представителями ОБСЕ, которые находятся непосредственно в Луганске. К сожалению, даже попытки услышать, в чем был сакральный смысл нашей с ними прогулки по дачным поселкам в окрестностях Станицы Луганской, увенчались провалом. Они очень хотели попасть на тропинки, проезды между дачными участками, которые они по каким-то своим соображениями называли дорогами, хотя этим там и не пахнет. Они очень туда рвались. Зачем? Непонятно. В конце концов, мы им обеспечили безопасность, провели по этим тропам и теперь пытаемся понять, зачем мы это делали. Мы от них этого не услышали пока», — рассказал Владислав Дейнего.

комментарии
Илья Муромский
#владислав дейнего
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