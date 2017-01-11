Названы семь болезней, которые лечатся сексом

Белфаст, 11 января. Ученые Королевского университета в Белфасте выяснили, что секс способен излечить человека от семи болезней.

Так, специалисты из Северной Ирландии убеждены, что с помощью секса можно вылечить болезнь Альцгеймера, грипп, диабет и даже кариес. Кроме того, активная половая жизнь спасет человека от инсульта. Особенно это касается мужчина после 40 лет. Однако эксперты уточнили, что необходимо адекватно оценивать свои возможности, так как перенапряжение влечет обратную опасность.

Производимый во время оргазма инсулин способен победить диабет. А вот слюна помогает профилактике кариеса, констатировали специалисты.

Ранее ученые провели среди мужчин и женщин опрос, в ходе которого представители обоих полов признались, что во время похмелья их половое влечение увеличивается.