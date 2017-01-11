Трамп и «Закон Димы Яковлева»: стоит ли возвращать американцам право усыновлять детей из России

«Закон Димы Яковлева» никто не отменяет, сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. По его словам, для этого нет никаких предпосылок. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Вопрос о судьбе «Закона Димы Яковлева» напрашивается сам собой в преддверии смены администрации в Белом доме. Константин Долгов ранее выражал надежду на то, что российская сторона после инаугурации президента Дональда Трампа сможет посетить США для обсуждения вопросов защиты прав детей из РФ. Уполномоченный также отметил, что на данный момент речи об отмене закона не идет. В США до сих пор сохраняются серьезные сбои в работе органов власти, вынудивших Москву запретить американцам усыновлять/удочерять российских детей.

Напомним, что «Закон Димы Яковлева» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря 2012 года. Документ был назван в память о двухлетнем мальчике, погибшем в 2008 году в Соединенных Штатах — приемный отец оставил ребенка на целый день в машине под палящим солнцем. Документ фактически стал ответом на принятый в США «акт Магнитского». После ратификации «Закона Димы Яковлева» Россия прекратила действие соглашения между Москвой и Вашингтоном о сотрудничестве в области усыновления/удочерения детей, подписанного 13 июля 2011 года. Фактически американцы лишились права на усыновление российских детей 1 января 2013 года.

Говоря о законе, уполномоченный добавил, что надеется на то, что новая администрация президента США взглянет на ситуацию свежим взглядом, а первоочередной задачей, по его мнению, должен стать «разбор завалов из оставшихся без ответов запросов российской стороны, накопившихся за последние годы».

Член координационного совета при президенте РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, сопредседатель экспертного совета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член правительственной комиссии по КДН Галина Семья уверена, что Россия сама в состоянии позаботиться о своих детях.

«Эту проблему нужно разделить на несколько составляющих. Что касается разбора завалов, связанных с тем, что с российской стороны в США были сделаны запросы, а ответа мы так и не дождались, это то, что необходимо сделать в любом случае. Будет замечательно, если новая администрация президента США решит этот вопрос, ведь речь идет о судьбе находящихся там наших детей, и мы обязаны знать, что с ними происходит, — комментирует для ФАН Галина Семья. — Что касается отмены запрета на усыновление, то я не вижу большой разницы, есть он или нет. У нас стоят очереди на усыновление, во многих регионах созданы благоприятные условия с точки зрения поддержки, в том числе и материальной, детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья — прим. ред.). У нас нет маленьких и здоровеньких детей уже давно. В банке данных более 70% — это подростки, более 50% — братья и сестры, которых мы не разделяем, и до 30% (в ряде регионов цифра гораздо больше) — это дети с ОВЗ и инвалиды. То, что американцы берут много больных российских детей, — это мифология. Они берут тех детей, которых можно вылечить, но не берут тяжелых».

Член координационного совета при президенте РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах детей также отметила, что в последнее время в стране очень хорошо передаются в семьи дети с синдромом Дауна.

«Несколько лет назад мы даже не рассчитывали на подобное, а теперь таких ребят берут в семьи, и их много. Даже если в будущем страны договорятся и будет отменен «Закон Димы Яковлева», это практически не скажется на количестве детей, которые идут на усыновление. Когда мы распрощались с американцами, в нашей базе данных было порядка 120 тысяч детей. На сегодняшний день осталось 60 тысяч ребятишек, — приводит статистику Галина Семья. — Если смотреть данные, то международное усыновление очень упало. На первом месте Италия — порядка 700 детей. Когда не так давно встречалась с одним итальянским агентством, они не могли поверить, что детей нет».

По мнению собеседницы ФАН, на «Закон Димы Яковлева» нужно смотреть с разных позиций.

«Я два года изучала американскую систему защиты прав детей и могу сказать, что они поддерживают своего американского усыновителя. Все льготы идут тем, кто усыновляет именно американских детей внутри страны. В России долгое время существовал миф о том, что американцы берут наших детей, потому что им платят большие деньги, но это тоже неправда, — говорит эксперт. — Есть и другая точка зрения: если есть возможность узнать о судьбе детей, которых усыновили до принятия документа (порядка 60 тысяч человек) и для этого нужно отменить «Закон Димы Яковлева», я — за. Мы должны знать, где наши дети и что с ними».