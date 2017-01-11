Эксперт рассказал, кому угрожает «террористический монстр» из Сирии

Москва, 11 января. Сирийский конфликт породил террористического монстра, который представляет опасность для всех, заявил директор центра партнерства цивилизаций МГИМО Вениамин Попов.

Попов принимает участие в переговорах между правительством Сирии и сирийской оппозицией в Москве. Он отметил, что одним из основных вопросов на переговорах сторон является изменение конституции страны. Для этого необходимо привлечь к переговорами как можно больше оппозиционных группировок, за исключением радикалов.

«Сирийский конфликт создал террористического монстра, который угрожает всем. От этого страдают все без исключения, — цитирует его газета «Известия». — Недавно пострадали немцы, завтра еще кто-то пострадает. А что будет, если террористы получат оружие массового поражения? Нужно уже понять, что время на исходе. Нельзя постоянно играть с огнем».

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