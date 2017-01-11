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ИГ и «Талибан» пообещали уничтожить друг друга
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ИГ и «Талибан» пообещали уничтожить друг друга

Сегодня 17:23
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ИГ и «Талибан» пообещали уничтожить друг друга

Москва, 11 января. Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) и радикальное движение «Талибан» объявили друг другу «священную войну — джихад». Об этом сообщает афганская радиостанция «Машаль».

Радиостанция распространила заявление шефа полиции провинции Гельменд Наби Джана Муллахейла, который сообщил, что в распоряжении правоохранителей есть документы, которые подтверждают, что группировки объявили друг другу джихад.

По мнению экспертов, боевики ИГ и талибы готовы к вооруженному противостоянию друг с другом в Афганистане. При этом ране в СМИ появлялась информация о столкновениях талибов с боевиками ИГИЛ в провинциях Забуль и Нангархар.

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Кирилл Иванов
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