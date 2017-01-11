Донбасс: ОБСЕ сообщает о росте числа нарушений режима тишины

Донецк, 11 января. Представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ рассказали об увеличении числа нарушений режима прекращения огня в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-служба СММ.

Согласно предварительной информации, с 8 по 9 января миссионеры зафиксировали более 500 взрывов. Кроме того, были обнаружены танки Вооруженных сил Украины, которые базируются в районе населенного пункта Видродження.

Напомним, ранее стало известно о том, что украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт Калиново.

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