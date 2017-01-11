«Миллионера» в Крыму приковали на 11 дней к батарее по заказу алчной жены

Севастополь, 11 января. Четверо злоумышленников похитили жителя Севастополя и 11 дней держали его пристегнутым к батарее, требуя отдать им миллион рублей. Как выяснилось, заказчиком преступления была жена потерпевшего.

По версии следствия, в декабре прошлого года банда из четверых мужчин похитила 36-летнего жителя города на улице Адмирала Макарова. Пленника держали в квартире на проспекте Октябрьской Революции и регулярно избивали.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что похищение было спланировано супругой севастопольца, сейчас она находится под домашним арестом. Предполагаемые исполнители преступления также заключены под стражу. Как передает РИА Новости со ссылкой на СК РФ, потерпевший признался, что его пытались похитить уже не в первый раз, однако до этого случая он не обращался в полицию.