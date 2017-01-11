Киркоров обозвал «мразотой» и «завистливой дрянью» автора петиции против Пугачевой

Москва, 11 января. Эстрадный артист Филипп Киркоров вступился за певицу Аллу Пугачеву, свою бывшую супругу, когда журналист опубликовал петицию с требованием «убрать» примадонну российской эстрады с экранов телевизора в новогоднюю ночь.

Киркоров поделился чувствами в Instagram. По его мнению, автора петиции просто гложет зависть.

«Сидит себе человек, женщина, актриса, певица, никого не трогает, поет песни, занимается творчеством, радует миллионы зрителей и поклонников по всему миру уже больше 40 лет, и тут ни с того ни с сего какая-то завистливая дрянь, какая-то мразота организует продуманную акцию и выливает ушат дерьма!» — возмутился Филипп Киркоров.

Эстрадный артист призвал вспомнить, что алла Пугачева много сделала для России. «Пой, Алла, на радость миллионам пой, птица певчая!!!» — добавил он.

В Сети появилась петиция с критикой новогодних программ. Ее подписали уже более 118 тысяч человек.