Войска ПВО провели почти 130 учений с боевыми стрельбами в 2016 году

Москва, 11 января. Войска противовоздушной обороны провели 129 тактических учений, на которых были произведены запуски более тысячи ракет.

В тактических учениях были задействованы более 15 тысяч бойцов войск ПВО, а также порядка трех с половиной тысяч единиц военной техники и вооружения. Условным воздушным атакам противодействовали ракетные части военных округов и Северного флота, а также подразделения ВДВ. На полевых выходах активно применялись беспилотные летательные аппараты и новейшие приборы для объективной оценки результатов стрельб «Конгломерат» и «Барнаул-Т».