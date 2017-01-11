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В освобожденных от ИГ районах Мосула найдены доказательства присутствия саудитов в Сирии
Весь мир

В освобожденных от ИГ районах Мосула найдены доказательства присутствия саудитов в Сирии

Сегодня 17:10
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В освобожденных от ИГ районах Мосула найдены доказательства присутствия саудитов в Сирии

Мосул, 11 января. Интернет-пользователи уличили Саудовскую Аравию в участии в сирийском конфликте. В социальной сети Twitter начали появляться фотографии, прямо или косвенно подтверждающие вовлеченность арабской страны в сирийский кризис.

Так, многие жители иракского города Мосул, где сейчас ведутся боевые действия, опубликовали фотографии из освобожденных  от «Исламского государства»  районов. На них можно разглядеть саудовские автомобильные номера.

Отметим, что сам Эр-Рияд отрицает свое участие в сирийском конфликте. Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. Сегодня она контролирует часть территорий Ирака и Сирии.

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Геннадий Плющев
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