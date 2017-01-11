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СМИ подсчитали число казненных боевиками ИГ за год в Сирии
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СМИ подсчитали число казненных боевиками ИГ за год в Сирии

Сегодня 17:29
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СМИ подсчитали число казненных боевиками ИГ за год в Сирии

Дамаск, 11 января. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) казнили в Сирии за 2016 год 827 человек, среди которых 438 — мирные жители. Соответствующую статистику по количеству казненных людей в Сирии за прошлый год опубликовал новостной портал Innfrad.

Так, за прошедший год террористы казнили 827 человек, большую часть среди которых (438 человек) составляет мирное население. При этом боевики ИГ казнили 25 женщин и 22 ребенка.

Согласно приведенным данным, террористы в основном убивали тех мирных жителей, которых подозревали в шпионаже в пользу сил, противостоящих ИГ. Основными методами стали отрезание головы, расстрел или подрыв обвиняемого. Больше всего казней зафиксировано в таких провинциях Сирии, как Дейр Эз-Зор, Ракка, Алеппо, Хомс, Хама, Дамаск и Хасака.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

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Тимур Румянцев
#сирия #иг
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