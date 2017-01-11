Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на пятом этапе Кубка мира

Рупольдинг, 11 января. Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке 4x7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Золотую медаль завоевали норвежские биатлонисты, бронзовую — немецкие.

За сборную России на первом этапе бежал спортсмен Алексей Волков, не допустивший промахов на двух огневых рубежах и передавший эстафету с отрывом от лидера в 14 секунд. На втором этапе Антон Шипулин уверенно возглавил гонку, несмотря на использование одного дополнительного патрона.

Принявший эстафету Матвей Елисеев сохранил лидерство сборной с преимуществом в 31 секунду. На заключительном этапе Антон Бабиков отстрелялся чисто на первом рубеже и допустил промах на втором. В итоге россиянина обогнал норвежец Эмиль Свендсен, который первым пересек финишную черту.