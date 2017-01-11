FAN-TV Лента новостей
Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на пятом этапе Кубка мира
Спорт

Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на пятом этапе Кубка мира

Сегодня 17:47
48

Российские биатлонисты завоевали серебро в эстафете на пятом этапе Кубка мира

Рупольдинг, 11 января. Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке 4x7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Золотую медаль завоевали норвежские биатлонисты, бронзовую — немецкие.

За сборную России на первом этапе  бежал спортсмен Алексей Волков, не допустивший промахов на двух огневых рубежах и передавший эстафету с отрывом от лидера в 14 секунд. На втором этапе Антон Шипулин уверенно возглавил гонку, несмотря на использование одного дополнительного патрона.

Принявший эстафету Матвей Елисеев сохранил лидерство сборной с преимуществом в 31 секунду. На заключительном этапе Антон Бабиков отстрелялся чисто на первом рубеже и допустил промах на втором. В итоге россиянина обогнал норвежец Эмиль Свендсен, который первым пересек финишную черту.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Дейнего: ОБСЕ выполняет в ДНР и ЛНР не те задачи, которые должна

Сегодня 17:33
71

Ёлки для людей, палки для зверей: как москвичи начали Год экологии. ФАН-ТВ

Сегодня 16:42
77

Под крышей АТО и коррупции: Украина катится в бездну безработицы и нищеты

Сегодня 16:40
454

Яд для Алеппо: почему Запад не осудит «умеренных» за склад с хлором и серой

Сегодня 16:36
233

Сирия новости 11 января 16:30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Алеппо, в Дамаске ликвидирован полевой командир боевиков.

Сегодня 16:30
444
Показать еще
Прямая трансляция

Ёлки для людей, палки для зверей: как москвичи начали Год экологии. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Норвегия окончательно похоронила FM-радио

17:41

Названы семь болезней, которые лечатся сексом

17:37

Киркоров обозвал «мразотой» и «завистливой дрянью» автора петиции против Пугачевой

17:36

Донбасс: ОБСЕ сообщает о росте числа нарушений режима тишины

17:33

Дейнего: ОБСЕ выполняет в ДНР и ЛНР не те задачи, которые должна

17:33

Дейр-эз-Зор: сирийские военные уничтожили боевой беспилотник ИГ

17:33

Войска ПВО провели почти 130 учений с боевыми стрельбами в 2016 году

17:29

«Миллионера» в Крыму приковали на 11 дней к батарее по заказу алчной жены

17:29

СМИ подсчитали число казненных боевиками ИГ за год в Сирии

17:29

Москва объяснила, почему «закон Димы Яковлева» не будет отменен

17:28

ИГ и «Талибан» пообещали уничтожить друг друга

17:23

Киев отправит воевать в Донбасс выпускников военных кафедр

17:17
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Норвегия окончательно похоронила FM-радио
Читать
Закрыть