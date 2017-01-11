Киев отправит воевать в Донбасс выпускников военных кафедр

Киев, 11 января. Выпускников военных кафедр на Украине после призыва будут отправлять воевать в Донбасс, заявил замначальника главного управления персонала генштаба ВСУ полковник Марк Андрусяк.
Андрусяк констатировал, что выпускники военных кафедр будут отправлены в зону так называемой АТО.
«Но это привлечение предусматривает их подготовку, как военнообученного ресурса для того, чтобы после освобождения причислить их к оперативному резерву первой очереди», — заметил представитель ВСУ.
Он уточнил, что отправка будет осуществлять только добровольном порядке.
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