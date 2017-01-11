Минобороны не получало от США жалоб на действия ВКС РФ в Сирии

Москва, 11 января. В Минобороны России заявили, что не получали от Пентагона информации об опасном приближении истребителей ВКС РФ в Сирии к самолетам ВВС США. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Авиация ВВС США и международной коалиции в ходе операций в Сирии пытается действовать скрытно. Наши американские коллеги не любят уведомлять о планах боевого применения своих самолетов, изредка обозначая только период времени и примерный район», — сказал Конашенков.

Он пояснил, что именно скрытность американской авиации в Сирии позволяет Пентагону уходить от ответственности в случае ошибочных ударов, которые приводят к гибели мирных жителей и уничтожению инфраструктурных объектов.

При этом авиация ВКС РФ действует всегда открыто, а российские летчики обладают высоким профессионализмом и соблюдают все меры безопасности.