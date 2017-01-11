Террористы ИГ использовали средневековое орудие для пыток жителей Мосула

Мосул, 11 января. В иракском Мосуле было найдено средневековое орудие пыток, которое боевики ИГ использовали против мирных жителей на допросах.

Журналисты иракского информационного канала «Аль-Мосулия» опубликовали репортаж о странной находке, которая была обнаружена ими в одном из занятых прежде террористами ИГ (террористическая организация «Исламское госдарство» запрещена в России) районов города. Предмет представляет собой необычное орудие для пыток, которое боевики ИГ использовали в ходе допросов мирного населения.

Оно выполнено в виде стула, на каждом из специально оборудованных подлокотников которого установлены острые лезвия и вкручивающиеся элементы. Эти элементы постепенно затягиваются, что вызывает сильные боли у жертвы, ноги которой удерживаются специальными креплениями на ножках стула. Боевики террористической организации использовали это средство для пыток мирных граждан, «выбивая» таким образом из них необходимую информацию.