«Газпром» установил очередной рекорд поставок газа по «Северному потоку»

Москва, 11 января. Российская транснациональная корпорация «Газпром» побила очередной рекорд по экспорту голубого топлива по газопроводу «Северный поток». Об этом в среду проинформировала пресс-служба компании.

«За прошедшие сутки по нему было поставлено 167,4 миллиона кубометров газа — на 11,1% больше проектных объемов в пересчете на год», — указано в официальном заявлении «Газпрома».

Напомним, ранее стало известно о том, российская корпорация «Газпром» установила новый максимум поставки газа в Германию.

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