Глава Минтруда РФ рассказал, когда пройдут две индексации пенсий

Москва, 11 января. С 1 февраля этого года социальные выплаты в России будут проиндексированы на уровне инфляции, заявил министр труда России Максим Топилин после совещания президента России с кабмином.

«С 1 февраля 2017 года будет осуществлена индексация страховых пенсий в соответствии с уровнем инфляции — на 5,4%», — обратил внимание российский министр.

Глава Минтруда также отметил, что вторая индексация пенсий намечена на 1 апреля этого года. Топилин обратил внимание, что общая индексация таким образом составит 5,8%.

Ранее в «Почте России» сообщили, что с 13 по 28 января помимо пенсии и регулярных социальных выплат будет организована доставка единовременной выплаты 15 миллионам граждан.