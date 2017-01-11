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Две станции метро закрыты в Стамбуле из-за угрозы теракта
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Две станции метро закрыты в Стамбуле из-за угрозы теракта

Сегодня 16:55
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Две станции метро закрыты в Стамбуле из-за угрозы теракта

Стамбул, 11 января. Власти турецкого Стамбула закрыли две станции метро из-за угрозы теракта. Поводом послужило сообщение о том, что человека, похожего на террориста, который расстрелял посетителей стамбульского клуба Reina, видели в подземке.

На данный момент прекращена работа двух станций, расположенных на линии M1B — Bağcılar и Kirazlı. На месте работает полиция, передает Habertürk. Напомним, что теракт в ночном клубе Reina произошел в ночь на 1 января. Жертвами атаки стали 39 человек, 69 получили ранения. Среди погибших оказалась гражданка России.

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