Трамп рассказал правду о «шантаже» со стороны России

Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ о шантаже, которому его подвергла Москва, абсолютно беспочвенны.

Соответствующее заявление Трамп сделал в своем микроблоге в Twitter. Вероятно, чтобы быть более убедительным, новый глава США прибег к помощи Caps Lock.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

«У меня нет не было никаких отношений с Россией! Никаких сделок, никаких кредитов, ничего в принципе!» — написал Трамп.

Ранее в американских СМИ была опубликована информация о том, что Москва якобы собрала некий компромат, с помощью которого намерена шантажировать Трампа.