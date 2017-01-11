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Танкисты ЮВО приступили к отработке засад и фланговых атак
Россия

Танкисты ЮВО приступили к отработке засад и фланговых атак

Сегодня 17:08
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Танкисты ЮВО приступили к отработке засад и фланговых атак

Грозный, 11 января. Танковые подразделений Южного военного округа, дислоцированные в Чечне, начали курс боевой подготовки на полигоне Гвардеец.

Экипажи танков Т-72БЗ отработают стрельбу из башенного орудия в движении с дистанции 700 метров и в статичном состоянии на дистанции в 2000 метров. На полевых занятиях экипажи отработают организацию танковых засад, фланговых атак и заходов в тыл противника, а также тактику проведения рейдов. Мехводам поставлена задача отточить навыки вождения тяжелых машин по пересеченной местности и преодоления препятствий. На полигоне задействовано около 500 военнослужащих и порядка 50 единиц боевой и специальной техники.

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Алексей Громов
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