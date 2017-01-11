Луганск остался без воды из-за прорыва трубы на украинской части Донбасса

Луганск, 11 января. В результате прорыва трубопровода на подконтрольной Киеву территории Донбасса без водоснабжения остались примерно 250 тысяч жителей столицы Луганской народной республики (ЛНР). Соответствующая информация приводится в сообщении СММ ОБСЕ на странице в Facebook.

Согласно приведенным данным, прорыв трубопровода вновь произошел на водонасосной станции возле населенного пункта Петровка. Из-за этого около 250 тысяч человек остались без чистой воды, так как водоснабжение в Луганск было ограничено.

Читайте также: Новости Новороссии: ВСУ оставили без света пригород Ясиноватой, ДНР возродит село на границе с РФ

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики подвергли минометному обстрелу поселок Калиново около Луганска.