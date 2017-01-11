Стратегия «устрашения» РФ при Трампе развалится на части — эксперт

Москва, 11 января. Европейская система безопасности при новом резиденте Белого дома Дональде Трампе станет более уязвимой, а «стратегия устрашения России развалится на части», считает военный эксперт из Швейцарии Альберт Штахель.

США меняет свой внешнеполитический курс, это видно даже по тому, как «Трамп магинализирует НАТО», заявил швейцарский военный эксперт Альберт Штахель в интервью Focus. По мнению эксперта, такая линия означает, что США будут прилагать «все меньше усилий для защиты Европы», следовательно, система безопасности ЕС станет уязвимой, а «стратегия по устрашению России развалится на части».

Штахель полагает, что остальным членам НАТО необходимо объединить усилия и возможно создать новый военно-политический блок. Он подчеркнул, что Европа с 1991 года сокращала вооружение, в то время как РФ с 2008 года занимается перевооружением своей армии.