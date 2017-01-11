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Жертвами гриппа в России стали пять человек
Общество

Жертвами гриппа в России стали пять человек

Сегодня 17:08
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Жертвами гриппа в России стали пять человек

Москва, 11 января. Пять человек умерли от последствий гриппа в России с начала данного эпидсезона, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, сколько в течение нынешнего эпидсезона человек погибли от гриппа и его последствий. «Пять по всей стране»,  — ответила Анна Попова. Она отметила, что в основном речь идет о гриппе средней степени тяжести, тяжелых случаев мало.

«Уровень госпитализации гораздо ниже, чем в предыдущем году»,  — добавила глава Роспотребнадзора.

Руководитель ведомства отметила, что в общей сложности в прошлом эпидемическом сезоне от гриппа в России скончались более 600 человек.

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