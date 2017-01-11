Жертвами гриппа в России стали пять человек

Москва, 11 января. Пять человек умерли от последствий гриппа в России с начала данного эпидсезона, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, сколько в течение нынешнего эпидсезона человек погибли от гриппа и его последствий. «Пять по всей стране», — ответила Анна Попова. Она отметила, что в основном речь идет о гриппе средней степени тяжести, тяжелых случаев мало.

«Уровень госпитализации гораздо ниже, чем в предыдущем году», — добавила глава Роспотребнадзора.

Руководитель ведомства отметила, что в общей сложности в прошлом эпидемическом сезоне от гриппа в России скончались более 600 человек.