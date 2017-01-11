Блогер показал, как выглядел «дедушка» современного iPhone

Вашингтон, 11 января. В Сети появился необычный ролик, в котором представлены два ранних прототипа операционной системы iOS, использующейся сегодня в смартфонах iPhone от компании Apple.

Видео выложил известный блогер Сонни Диксон, который уже не в первый раз раскрывает инсайдерскую информацию Apple. В ролике можно увидеть два прототипа будущего iPhone. На одном установлена прошивка, которая похожа на ту, что используется в плеерах iPod.

Ее легко узнать по типичному для iPod интерфейсу с сенсорным колесом выбора. На другом была установлена операционка, которая гораздо ближе к современной версии iOS и содержит большинство современных функций iPhone.

Оба прототипа были представлены на суд бывшему главе Apple Стиву Джобсу, который впоследствии и определил направление развития мобильного сегмента.