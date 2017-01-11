FAN-TV Лента новостей
Блогер показал, как выглядел «дедушка» современного iPhone
Технологии

Блогер показал, как выглядел «дедушка» современного iPhone

Сегодня 16:38
57

Блогер показал, как выглядел «дедушка» современного iPhone

Вашингтон, 11 января. В Сети появился необычный ролик, в котором представлены два ранних прототипа операционной системы iOS, использующейся сегодня в смартфонах iPhone от компании Apple.

Видео выложил известный блогер Сонни Диксон, который уже не в первый раз раскрывает инсайдерскую информацию Apple. В ролике можно увидеть два прототипа будущего iPhone. На одном установлена прошивка, которая похожа на ту, что используется в плеерах iPod. 

Ее легко узнать по типичному для iPod интерфейсу с сенсорным колесом выбора. На другом была установлена операционка, которая гораздо ближе к современной версии iOS и содержит большинство современных функций iPhone.

Оба прототипа были представлены на суд бывшему главе Apple Стиву Джобсу, который впоследствии и определил направление развития мобильного сегмента.

комментарии
Геннадий Плющев
Новости партнеров
Эксклюзив

Яд для Алеппо: почему Запад не осудит «умеренных» за склад с хлором и серой

Сегодня 16:36
60

Сирия новости 11 января 16:30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Алеппо, в Дамаске ликвидирован полевой командир боевиков.

Сегодня 16:30
22

На Лукьяновском кладбище Киева заканчиваются места для «героев» АТО

Сегодня 16:28
64

Новости Новороссии: ВСУ оставили без света пригород Ясиноватой, ДНР возродит село на границе с РФ

Сегодня 16:25
51

Ну, тупые: как демонизирующие Россию СМИ промывают мозги американцам

Сегодня 16:11
101
Показать еще
Прямая трансляция

Пятьдесят оттенков Петербурга: Юрий Шевчук как способ победить серость. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Яд для Алеппо: почему Запад не осудит «умеренных» за склад с хлором и серой

16:36

Грузия и «Газпром экспорт» договорились о транзите газа в Армению

16:33

Загадочный НЛО в небе над Италией лишил покоя очевидцев

16:32

Поток нелегальных мигрантов в ФРГ снизился втрое

16:32

Москва напомнила Оттаве условия снятия санкций с нового главы МИД Канады

16:30

Сирия новости 11 января 16:30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Алеппо, в Дамаске ликвидирован полевой командир боевиков.

16:30

На Лукьяновском кладбище Киева заканчиваются места для «героев» АТО

16:28

Полиция Европы готовится держать оборону против огнестрельных iPhone

16:27

После трагедии в Иркутске Роспотребнадзор арестовал более 500 тыс. литров опасной продукции

16:25

Новости Новороссии: ВСУ оставили без света пригород Ясиноватой, ДНР возродит село на границе с РФ

16:25

"Азов" пожаловался, что в Донецке задержали бойца Нацгвардии

16:18

Трамп об американской разведке: Мы живем в нацистской Германии?

16:16
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Яд для Алеппо: почему Запад не осудит «умеренных» за склад с хлором и серой
Читать
Закрыть