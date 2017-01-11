Вертолетчики ВКС РФ оттачивают пилотаж в горных условиях Армении

Эребуни, 11 января. Экипажи вертолетов российской военной базы в Армении приступили к тренировочным полетам в сложных горных условиях.

Молодые пилоты в одиночных и парных полетах пройдут подготовку пилотажа вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П в высокогорной местности на высотах до трех тысяч метров. Полеты будут происходить в дневное и ночное время суток. Перед началом сложных полетов экипажи прошли подготовку простого пилотирования, а также изучили маршруты горной местности. Во время подготовки летчики освоили навык пилотирования в закрытой кабине в условиях ограниченной видимости, ориентируясь только по показаниям приборов.