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Мордовский полицейский сломал руку пожаловавшейся на мужа женщине
Происшествия

Мордовский полицейский сломал руку пожаловавшейся на мужа женщине

Сегодня 16:52
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Мордовский полицейский сломал руку пожаловавшейся на мужа женщине

Саранск, 11 января. В Мордовии на участкового уполномоченного полиции завели уголовное дело за то, что тот сломал руку женщине и потом подделал протокол, по которому она якобы отказалась ему подчиниться.

Следствие полагает, что 17 июля прошлого года в селе Атемар подозреваемый применил физическую силу в отношении женщины, которая пожаловалась полиции на своего супруга. Встреча с участковым обернулась для потерпевшей переломом плеча, с учетом последствий здоровью женщины был нанесен тяжкий вред.

Чтобы избежать ответственности за совершение преступления, в октябре полицейский представил протокол об административном правонарушении с доказательствами правомерности применения насилия к пострадавшей. Протокол был датирован июлем, однако выяснилось, что бланк указанного документа был получен предполагаемым злоумышленником только в сентябре, сообщает «Свободная пресса». Если вина полицейского будет доказана, то его уволят из органов внутренних дел.

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Ксения Тасманова
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