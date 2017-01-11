«Газпром» рассказал, как Украина наращивает объемы отбора газа из ПХГ

Москва, 11 января. Украинская сторона вышла на крайне высокие объемы отбора газа из подземных хранилищ. Об этом журналистам в среду рассказал глава российской транснациональной корпорации «Газпром» Алексей Миллер.

Речь идет о 80 миллионах кубометрах голубого топлива в сутки.

«Украина вышла на очень высокие… объемы отбора газа из подземных хранилищ, которые к этой зиме были заполнены на рекордно низком уровне», — отметил Миллер.

Напомним, ранее стало известно о том, что компания «Газпром» увеличила транзит газа через территорию Украину в страны Европы.

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