Москва напомнила Оттаве условия снятия санкций с нового главы МИД Канады

Москва, 11 января. Новый министр иностранных дел Канады Христя Фриланд не сможет приехать в Россию, так как находится в санкционном списке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел РФ.

По данным источника, Фриланд попала в санкционный список России еще в 2014 году. Москва предприняла данный шаг в качестве ответной меры на аналогичные ограничения со стороны Канады. При этом отмечается, что данный факт не помешает министру иностранных дел Канады контактировать с российскими дипломатами на международных площадках.

В ведомстве подчеркнули, что перспектива исключения Христи Фриланд из санкционного списка РФ зависит от действий Канады, которая должна первой отменить санкции в отношении официальных лиц России.