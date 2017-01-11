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Яд для Алеппо: почему Запад не осудит «умеренных» за склад с хлором и серой
Новости Сирии

Яд для Алеппо: почему Запад не осудит «умеренных» за склад с хлором и серой

Сегодня 16:36
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Алеппо в тумане: почему Запад не осудит «умеренных» за склад с хлором и серой

Солдаты Сирийской арабской армии (САА) нашли в одном из районов в восточном Алеппо склад с химическими материалами, которые принадлежали боевикам так называемой сирийской «умеренной оппозиции». Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с военным экспертом об использовании боевиками химического оружия в Сирии.

По информации сирийских средств массовой информации, среди обнаруженных средств были хлор и сера, а также другое химическое сырье. Эти материалы использовались боевиками для создания взрывчатых веществ.

Алеппо в тумане: почему Запад не осудит «умеренных» за склад с хлором и серой

Напомним, министерство обороны Российской Федерации уже передавало информацию, что «умеренные» применяли против мирного населения и сирийских военных химическое оружие. В частности, военными экспертами Минобороны РФ было подтверждено использование хлора и белого фосфора на юго-западе Алеппо. Они провели экспресс-идентификации девяти проб.

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«На самом деле применение химоружия боевиками — секрет Полишинеля. Просто Запад не хочет этого замечать. Я думаю, что, к сожалению, и сейчас прямые доказательства будут восприняты ими со скепсисом. Или вообще не заметят. Все решает 20 января этого года, когда в Белый дом придет новый президент. Изменится общая внешняя политика в Соединенных Штатах или нет. За этим активно следят в Брюсселе, они будут исходить из этого контекста. Если Вашингтон и дальше будет намеренно не замечать подобные вещи, то и Европа будет идти в американском фарватере. Она не будет действовать по-другому. И хотя в сирийском конфликте не участвует НАТО, но, тем не менее, все, что касается войны в Сирии, прежде всего, связано с позицией Соединенных Штатов, если мы говорит о реакции Европы. Поэтому я не думаю, что найденный склад для изготовления химического оружия будет хоть как-то серьезно воспринят на Западе. Это будет происходить до того момента пока Вашингтона не даст отмашку», — пояснил ФАН начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов.

Алеппо в тумане: почему Запад не осудит «умеренных» за склад с хлором и серой

По словам военного эксперта, использование химического оружия участилось с приходом в Сирию боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Однако, заметил он, в основном террористы используют в своих химических бомбах хлор, крайне редко — боевые вещества табун и зарин.

«По большому счету, в Алеппо количество использования химического оружия было малым. Это объясняется тем, что там ИГ нет. В Алеппо стояли другие группировки, включая «Джебхат ан-Нусру» (запрещена в России). «Исламское государство» применяло химоружие более охотно, чем другие группировки, действующие на северо-западе Сирии. Это обусловлено тем, что ИГ ничто не сдерживает. Оно действуют самостоятельно и абсолютно нагло. Игиловцев ограничивали в основном лишь производственные возможности. Они не смогли наладить «серийное» производство в тех условиях, которые есть. Те группировки, которые контролируются внешними акторами типа Саудовской Аравии, Катара и Турции и которые действуют в районе Алеппо, применяли химоружие намного реже. Здесь играл сдерживающий фактор их кураторов. Они, видимо, оказывали на боевиков влияние. Но мы видим, что в Алеппо нашли склад с химическими материалами, а это не запасы ИГ. Здесь нужно проверять, какой именно группировке принадлежит он, а потом уже говорить с ее куратором», — резюмировал Иван Коновалов.

комментарии
Илья Муромский
#иван коновалов
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