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Киев, 11 января. На Лукьяновском военном кладбище, которое было определено Киевской радой как место захоронения боевиков добровольческих батальонов, погибших на Восточном фронте, заканчиваются свободные места. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Последним (2 января 2017 года) на этом кладбище хоронили чиновника Леонида Проводенко, 1963 года рождения, из Луганской области, который на старости лет решил стать украинцем, записался в формирование «Донбасс» и погиб 29 декабря на собственном минном поле под поселком Крутая Балка Ясиноватского района Донецкой области. Сообщалось, что наступление на ДНР было инициировано нетрезвыми командирами батальона «Донбасс» и получило название «Пьяной атаки на Светлодарской дуге», в ходе которой, помимо Проводенко, погибли десятки боевиков.

Похороны Проводенко состоялись 2 января и с тех пор там не могут найти свободные места для следующих «героев» АТО, прибывающих с Восточного фронта, поскольку закончилась так называемая Аллея героев, на которой их компактно размещали с 2014 года.

При этом на Лукьяновском военном кладбище есть довольно больших размеров участки, где размещены памятники лидерам украинских боевиков, маркированные кличками: Белаз, Камаз, Кирпич, Годзилла и т.п. На этих участках стоят огромные памятники, они богато украшены искусственными цветами, флагами, серпантином и конфетти.

Некоторые киевляне высказывают мысль, что пришло время потесниться этим лидерам, чтобы уместить на Аллее героев всех нуждающихся в упокоении. Впрочем, есть и другое решение проблемы: Киевская Рада рассматривает вопрос о выделении под могилы героям так называемые невостребованные участки – могилы, за которыми 20 и более лет никто не ухаживает, а также т.н. «ложные могилы», которые резервируют предприимчивые киевляне для себя на будущее.

Сейчас в такие участки подзахоранивают неофициально, за взятку в 10-12 тысяч гривен, а если будет принято официальное постановление, захоронения будут происходить легально и с пользой для городского бюджета. Всего на похороны героев АТО киевский бюджет выделяет 10 млн. гривен ежегодно, что позволяет захоранивать примерно тысячу киевских «рабовласников» за календарный год.

Впрочем, как подчеркивают официальные СМИ, проблемы с захоронениями фиксируются только в Киеве – в провинции, благодаря грамотной организации процесса, места на кладбищах есть для всех участников АТО, как боевиков из добровольческих батальонов, так и для военнослужащих из регулярных частей ВСУ.