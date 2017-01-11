Поток нелегальных мигрантов в ФРГ снизился втрое

Берлин, 11 января. Министерство внутренних дел Германии заявило, что количество нелегалов, въехавших в страну в 2016 году, составило 280 тысяч человек.

Наплыв мигрантов сократился почти втрое по сравнению с 2015 годом, когда на территорию страны незаконным путем проникли около 900 тысяч человек, отмечают в МВД. В то же время в министерстве иностранных дел назвали количество легальных беженцев, попросивших убежища в Германии, их число составило более миллиона человек, большая часть приехала из Сирии. Ранее Ангела Меркель заявила о готовности ФРГ принять лишь 800 тысяч переселенцев, в связи с этим глава МВД Германии призвал ужесточить государственную политику против переселенцев, которые нарушают законодательство Германии, сообщают Известия.