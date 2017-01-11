FAN-TV Лента новостей
Поток нелегальных мигрантов в ФРГ снизился втрое
Весь мир

Поток нелегальных мигрантов в ФРГ снизился втрое

Сегодня 16:32
45

Поток нелегальных мигрантов в ФРГ снизился втрое

Берлин, 11 января. Министерство внутренних дел Германии заявило, что количество нелегалов, въехавших в страну в 2016 году, составило 280 тысяч человек.

Наплыв мигрантов сократился почти втрое по сравнению с 2015 годом, когда на территорию страны незаконным путем проникли около 900 тысяч человек, отмечают в МВД. В то же время в министерстве иностранных дел назвали количество легальных беженцев, попросивших убежища в Германии, их число составило более миллиона человек, большая часть приехала из Сирии. Ранее Ангела Меркель заявила о готовности ФРГ принять лишь 800 тысяч переселенцев, в связи с этим глава МВД Германии призвал ужесточить государственную политику против переселенцев, которые нарушают законодательство Германии, сообщают Известия.

комментарии
Алексей Громов
#ангела меркель
Новости партнеров
Эксклюзив

Ёлки для людей, палки для зверей: как москвичи начали Год экологии. ФАН-ТВ

Сегодня 16:42
55

Под крышей АТО и коррупции: Украина катится в бездну безработицы и нищеты

Сегодня 16:40
246

Яд для Алеппо: почему Запад не осудит «умеренных» за склад с хлором и серой

Сегодня 16:36
152

Сирия новости 11 января 16:30: сирийская армия остановила наступление ИГ в Алеппо, в Дамаске ликвидирован полевой командир боевиков.

Сегодня 16:30
246

На Лукьяновском кладбище Киева заканчиваются места для «героев» АТО

Сегодня 16:28
247
Показать еще
Прямая трансляция

Ёлки для людей, палки для зверей: как москвичи начали Год экологии. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Минобороны не получало от США жалоб на действия ВКС РФ в Сирии

17:05

Глава Минтруда РФ рассказал, когда пройдут две индексации пенсий

17:03

Трамп рассказал правду о «шантаже» со стороны России

16:58

«Газпром» рассказал, как Украина наращивает объемы отбора газа из ПХГ

16:56

Две станции метро закрыты в Стамбуле из-за угрозы теракта

16:55

Стратегия «устрашения» РФ при Трампе развалится на части — эксперт

16:54

Ученые выяснили, почему полные люди больше предрасположены к запоям

16:54

Мордовский полицейский сломал руку пожаловавшейся на мужа женщине

16:52

Топилин уточнил сроки индексации пенсий и единовременной выплаты пенсионерам

16:51

Многодневный сверхмощный снегопад надвигается на Москву

16:46

«Правый сектор» формирует новый батальон, «чтобы вернуть Крым»

16:44

Вертолетчики ВКС РФ оттачивают пилотаж в горных условиях Армении

16:44
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Минобороны не получало от США жалоб на действия ВКС РФ в Сирии
Читать
Закрыть