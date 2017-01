Загадочный НЛО в небе над Италией лишил покоя очевидцев

AVVISTAMENTO UFO DEL 9/1/2017 ALLE ORE 19.38 circa. Non so cosa era e come definirlo però è molto strano. Ero sempre in compagnia della mia ragazza Angelica Scupola.Ecco il video fate voi le vostre considerazioni e soprattutto ditemi cosa ho visto. Scusate per i commenti in salentino. Mo vitimu se su pacciu ieu o se è qualcosa di strano