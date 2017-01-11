После трагедии в Иркутске Роспотребнадзор арестовал более 500 тыс. литров опасной продукции

Москва, 11 января. Роспотребнадзор арестовал 545 тысяч литров спиртосодержащей непищевой продукции с начала введения запрета на ее продажу, сообщили в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор проводит ряд масштабных проверок на предприятиях, реализующих алкоголь после трагедии с массовой гибелью людей в Иркутске, отравившихся «Боярышником». По словам главы надзорного ведомства Анны Поповой, выявлено «почти полмиллиона единиц спиртсодержащей непищевой продукции, которая реализовывалась в нарушение запрета».

С конца декабря 2016 года по 9 января текущего года сотрудники территориальных органов Роспотребнадзора проверили 22,5 тысячи объектов по всей России. Больше всего запрещенной спиртосодержащей продукции было арестовано в Воронежской, Свердловской, Амурской областях, в Хакасии, Санкт-Петербурге.