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Полиция Европы готовится держать оборону против огнестрельных iPhone
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Полиция Европы готовится держать оборону против огнестрельных iPhone

Сегодня 16:27
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Полиция Европы готовится держать оборону против огнестрельных iPhone

Брюссель, 11 января. Европейских полицейских предупредили об опасности, которую несут изготовленные в США складные пистолеты, сильно напоминающие IPhone.

По данным издания Standard, правоохранители в европейских странах должны будут проследить за стартом продаж «пистолетов-телефонов», которые могут быть нелегально вывезены за пределы США. Сообщается, что пистолет калибром 9 мм от компании Ideal Conceal можно будет приобрести за 400 долларов.

«Смартфоны повсюду, так что ваш новый пистолет легко впишется в атмосферу сегодняшнего дня»,  — сообщила компания.

В полиции подтверждают, что новинку на вид крайне сложно отличить от мобильного устройства. Оружие поступит в продажу в ближайшие недели, при этом на него уже оформлены 12 тыс. предзаказов.

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Ксения Тасманова
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