Многодневный сверхмощный снегопад надвигается на Москву

Москва, 11 января. Обильные снежные осадки придут в столицу в ближайшие дни, прирост снежного покрова составит до 6 см. По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 13-ти мм осадков ожидается за день субботы и ночь воскресенья.

Согласно приведенной информации, снегопад начнется уже завтра, 12 января, и будет длиться до понедельника. По словам представителя Росгидромета, снег будет разной интенсивности — от слабого до умеренного. Как ожидают специалисты, только за несколько суток в Москве выпадет до 33-х мм осадков, что составит почти 80% месячной нормы. В метеослужбе также уточнили, что вероятность выпадения осадков составляет примерно 55%.

Напомним, ранее сообщалось, что рождественская ночь стала самой холодной в российской столице за последние 125 лет.