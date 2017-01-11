Под крышей АТО и коррупции: Украина катится в бездну безработицы и нищеты

Более 40% трудоспособного населения Украины не имеет официального места работы, заявил министр социальной политики страны Андрей Рева. Такие заявления являются политической риторикой, которой пытаются прикрыть действительно чудовищную ситуацию на рынке труда, считает независимый политический аналитик Александр Асафов.

«Уровень занятости на сегодняшний день составляет 56,2% от количества трудоспособных людей на Украине. Из 26 миллионов человек трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 70 лет у нас на сегодняшний день занятыми являются чуть больше 16 млн человек», — подчеркнул Рева.

Кроме этого, министр сообщил, что в 2014–2015 годах количество рабочих мест на Украине уменьшилось более чем на 3 миллиона.

«С приходом новой власти на Украину большая часть малого и среднего бизнеса максимально ушла в тень. Они стала уязвима не только для официальных органов через налогообложение, всевозможные сборы и другие поборы, но и для силовиков расплодившихся ведомств — полиции, антикоррупционного бюро и прокуратуры. Бизнес стал уязвим как объект для прямого и неприкрытого рейдерства. Ситуация для руководителей компаний осложнилась тем, что они также являются мишенями для ветеранов так называемой АТО, которые вернулись с оружием в руках и сколотили вполне эффективные бизнес-единицы. Они пытаются захватить и уже достаточно успешно крышуют все виды бизнеса на Украине», — поясняет ситуацию политолог Асафов.

Помимо сознательного ухода в тень, на Украине также произошло сокращение реального бизнеса, так как обнищало и население, и сфера услуг, и FMCG-отрасль (товары повседневного спроса).

«Если мы посмотрим на недавние события, связанные с малыми архитектурными формами (начиная с 2014 года на Украине ведется активная борьба с МАФами: киосками, ларьками и т.д. — Прим. ФАН), то становится понятно, что против них также идет настоящая война за захват наиболее проходимых мест. Вообще весь бизнес под давлением со всех фронтов. Что касается безработицы, то мы не можем оперировать официальными цифрами, потому что ее уровень чрезвычайно высок, выше указанного Ревой. Но точные цифры не известны. Также можно упомянуть высказывания Владимира Гройсмана, который ранее заявлял, что не собирается поддерживать безработных и будет если не отменять, то, как минимум, снижать пособия по безработице», — отмечает эксперт.

Асафов уверен, что, кроме мобилизации и отправки в зону боевых действий через контрактные схемы или через привлечение военных запаса, другого способа создать рабочие места в стране нет.

«Кто мог, тот уехал, кто не смог, тот остается в стране и пытается выживать, в том числе занимаясь нелегальными видами бизнеса. Можно встретить объявления о работе, когда на Украине широким фронтом вербуют курьеров для того, чтобы они делали закладки наркотических веществ на территории России. И даже это считается хорошим трудоустройством. Приехал на месяц в Новосибирск, поработал, привез с собой 30 тысяч рублей и смог оплатить хоть коммуналку. Если подводить какой-то итог, то, безусловно, все эти высказывания являются не более чем политической риторикой, которой пытаются прикрыть действительно чудовищную ситуацию и с рынком труда, и с экономикой страны», — заключил Асафов.

Напомним, ране в Государственной службе занятости Украины заявили, что только в I квартале 2016 года около 500 тысяч человек лишились работы. В целом же за прошедший год, по данным Федерации профсоюзов Украины, работу потеряли 2,5 миллиона человек.