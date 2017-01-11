Грузия и «Газпром экспорт» договорились о транзите газа в Армению

Тбилиси, 11 января. Грузинская сторона договорилась с компанией «Газпром экспорт» о параметрах транзита газа в Армению. Об этом журналистам в среду рассказал министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

Согласно предварительным данным, грузинское правительство готово оформить договор, согласно которому стороны перейдут на денежную оплату стоимости транзита.

«С финансовой точки зрения мы получили приблизительно тот же результат, что и при оплате его стоимости натурой», — пояснил Каладзе.

Как ранее сообщало агентство НСН, транснациональная корпорация «Газпром» в 2016 году поставила в страны дальнего зарубежья 179,3 миллиарда кубометров газа.

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