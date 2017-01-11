«Правый сектор» формирует новый батальон, «чтобы вернуть Крым»

Киев, 11 января. Украинская экстремистская организация «Правый сектор» создает в Херсонской области батальон «Крымская сотня».

По данным украинских СМИ, главарем «Крымской сотни» назначен боевик с позывным «Аслан». Батальон будет размещен в Херсонской области на границе с российским полуостровом. Экстремисты будут «противостоять сепаратизму» на границе с Крымом.

Стоит напомнить, что ранее аналогичный батальон создали представители запрещенного в России крымско-татарского меджлиса. При этом средства для крымско-татарского батальона поступали от неравнодушных турецких граждан и радикальных организаций, среди которых фигурируют «Серые волки» поддерживающие боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена в России).