Сирия сегодня: наступление под Дамаском, ИГ отстояло Эль-Баб

Сирия, 11 января. Российские и турецкие представители обсудили детали переговоров по перемирию. Сирийская армия начала масштабное наступление под Дамаском. Турецкие войска не смогли взять Эль-Баб. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Переговоры в Астане

Российская делегация погостила в Анкаре, где вела обсуждение технических деталей межсирийских переговоров, которые должны пройти 23 января в Астане. В частности, была попытка сформулировать требования и предложения оппозиции. Обсуждение было важное, особенно если учесть снижение случаев нарушения договоренностей о перемирии в республике. Ситуация медленно, но верно налаживается. Наши уже вылетели обратно в Москву, но консультации будут продолжены.

На этом фоне свое «фи» высказала партия сирийских курдов «Демократический союз», представители которой во всеуслышание заявили: их в Астану не позвали. Ни членов партии, ни участников военных формирований. Курды припомнили слова президента Сирии Башара Асада, который днем ранее выражал готовность официального Дамаска встретиться с оппозицией и не знал точно, кто будет с другой стороны.

Наступление под Дамаском

Ну, а пока хочешь мира — готовься к войне. Прямую иллюстрацию этому тезису мы видим на примере сирийской армии, которая начала масштабное наступление на едва ли не последний редут вооруженной оппозиции в районе Дамаска и его пригородов — Восточную Гуту. Восстановление контроля над этим районом может иметь не менее важное значение, чем зачистка Алеппо и его окрестностей.

Сейчас авиация и артиллерия правительственных войск принялась за штурм района Восточной Гуты, который находится в руках радикальных исламистов еще с 2011 года. Эту операцию армия и ее союзники готовили долго — нельзя было недооценивать сопротивление группировки «Джейш аль-Ислам». Считается, что ее члены хорошо вооружены и оснащены, а ее численность может достигать 10 тысяч боевиков.

Тактическая идея наступающих заключается в том, чтобы отрезать от Гуты каждый квартал, занятый террористами. Армия будет выдавливать боевиков, пытаясь избежать жертв среди мирного населения. Сейчас на арене боев находятся больше 400 тысяч людей. Победа позволит сирийским войскам обеспечить контроль над всей западной частью страны.

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Турки оплошали

А вот дела у Турции и ее союзников идут не так хорошо. Наступление на контролируемый ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) сирийский город эль-Баб остановлено. Авиация и легкие часть взять город с наскока не смогли, сейчас решается вопрос о переброске на место тяжелой бронетехники и артиллерии. Речь идет о контингенте до восьми тысяч человек. Продолжение боевых действий и затяжная война может негативно сказаться на Турции и отразиться серьезными внутренними и внешнеполитическими проблемами. Например, на отношениях с США.

Только за минувшие выходные ВВС Турции нанесли свыше 70 ударов по Эль-Бабу и его окрестностям, но террористов из города не выбили. Одной из причин этого стала отсутствующая авиационная поддержка со стороны самолетов американской коалиции. Как рассказал «Известиям» начальник сектора военной политики и экономики РИСИ Иван Коновалов, турецкая армия действовала как американцы в Афганистане в 2001 году. Работал спецназ, шла поддержка с воздуха. но грамотного штурма укрепленного города не получилось. Да и аналогичного опыта турецкая армия не имеет.