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Трамп сорвался на крик в Twitter, комментируя «российский компромат»
Политика

Трамп сорвался на крик в Twitter, комментируя «российский компромат»

Сегодня 16:04
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Трампа сорвался на крик в Twitter, комментируя «российский компромат»

Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что у России якобы есть на него компромат. Комментируя скандальное заявление в своем Twitter, политик не смог сдержать эмоций и часть сообщения выделил заглавными буквами, которые обычно символизируют крик или восклицание в интернет-общении. 

 «Россия уже назвала непроверенное сообщение, которое было оплачено политическими оппонентами, ПОЛНОЙ И АБСОЛЮТНОЙ ФАБРИКАЦИЕЙ, ПОЛНЕЙШИМ БРЕДОМ! Это очень нечестно», — пишет Трамп.

Трамп отметил, что легко победил на выборах и эти данные не трудно проверить. Вместо этого его оппоненты пытаются принизить его достижения с помощью фальшивых новостей.

Напомним, что ранее в американской прессе появилась информация о том, что Россия способствовала продвижению Трампа на выборах и имеет на него компромат.

 

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Геннадий Плющев
#дональд трамп
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