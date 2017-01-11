Ничего общего с Россией: Трамп прокомментировал слухи о связях с РФ

Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что никак не связан с Россией. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Трамп опроверг слухи о якобы тайной связи с Россией. По его словам, Москва никак не пытается повлиять на него.

«Россия никогда не пыталась использовать рычаги влияния на меня», — констатировал новый президент США.

Он отметил, что с Россией у него нет ни общих сделок, ни кредитов — ничего.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

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